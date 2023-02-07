Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan 6 katlı Tekin Apartmanı’nın enkazından 4 yaşlarında bir çocuk canlı olarak kurtarılırken, anne ve kızının cenazeleri ise 10 dakika arayla enkaz altından çıkarıldı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan 6 katlı Tekin Apartmanı’nın enkazından 4 yaşlarında bir çocuk canlı olarak kurtarılırken, anne ve kızının cenazeleri ise 10 dakika arayla enkaz altından çıkarıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler çöken Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki 6 katlı Tekin Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekiplerin zor koşullar altında yürüttüğü çalışmalar neticesinde enkazdaki 4 yaşlarında çocuğa sağ olarak ulaşıldı. Ekipler, devam eden çalışmalarda ise akşam saatlerinde anne ve kızının cansız bedenlerine ulaştı. Anne kızın cenazeleri 10 dakika arayla enkaz altından çıkarıldı. Ambulansa konulan anne kızın cenazeleri, hastane morguna götürüldü. Tekin Apartmanı’nda devam eden kurtarma çalışmalarında son olarak ise hayatını kaybeden bir kadının cenazesi enkazdan çıkarıldı.