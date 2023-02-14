Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7’lik ilk depremde çok sayıda binanın yıkıldığı Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki arama-kurtarma çalışmaları afetin 9’uncu günü, 198’inci saatinde de aralıksız devam ediyor.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7’lik ilk depremde çok sayıda binanın yıkıldığı Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki arama-kurtarma çalışmaları afetin 9’uncu günü, 198’inci saatinde de aralıksız devam ediyor.

Depremler pek çok şehirde olduğu gibi Gaziantep’in İslahiye ilçesinde de ciddi yıkma neden oldu. Yaşanan şiddetli depremlerde yıkılan binalardan biri de Cevdetpaşa Mahallesi’ndeki Tekin Apartmanı oldu. Depremin hemen ardından yoğun bir gayretin başlatıldığı apartmandaki arama-kurtarma çalışmaları, 9’uncu günde de aralıksız devam ediyor. Çalışmaların 198’inci saatinde bazı noktalarda enkaz kaldırma çalışması yapan ekipler, bazı noktalarda ise hassas dinleme yaparak enkaz altında canlı kimse olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor.

Tekin Apartmanı’ndaki arama-kurtarma çalışmaları; Türkiye Taş Kurumu (TTK) Kozlu Müessesi madencileri, AFAD, JAK ve UMKE ekipleri tarafından sürdürülüyor.