Türkiye’nin önemli biber üretim alanlarından Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kırmızı biber hasadı başladı. Biberin fiyatı tarlada 10-11 TL iken, markette 2 katına çıkıyor.

Türkiye’nin önemli biber üretim alanlarından Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kırmızı biber hasadı başladı. Biberin fiyatı tarlada 10-11 TL iken, markette 2 katına çıkıyor.

İslahiye’de binlerce dekar alandan üretilen biberler; pul biber, toz biber ve salça yapımında kullanılıyor. Gastronomi şehri Gaziantep’te yetiştirilen kırmızı biberler, iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor. Biberin tarla fiyatı 10 ila 11 TL arasında değişirken, marketlerde 2 katına çıkıyor. Özellikle pul biber ve salça yapımında kullanılan kırmızı biberin üreticileri, hasattan memnun olduklarını vurguladı. Yaklaşık 2 ay sürecek olan hasat, mevsimlik işçiler için de yeni bir ekmek kapısı oluyor.

“Tarladan markete fiyat 2 katına çıkıyor”

Biber fiyatının tarladan markete gidene kadar 2 kat arttığını ifade eden Çiftçi Mehmet Ölmez, “Mahsulden beklentimiz iyi. Bu sene 50 dönümlük bir alanda ekim yaptık. 2 defa hasat yapıyoruz. 2 hasatta beklentimiz 50 dönümde 100 ton mahsul. Genelde biberimiz pul biber oluyor, salça oluyor. Yaş biberimiz tarlada 10-11 TL arasında. Bu fiyat markette 2 katına kadar çıkıyor. 2 gündür hasada başladık, yaklaşık 2 ay sürecek” diye konuştu.