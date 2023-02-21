Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yapılacak konutlar öncesinde toplam 5 bin adet konteyner inşa ediliyor. Konteynerler de klimalardan, battaniye, yorgan ve banyodan, havlu, çatal kaşığa kadar tüm ihtiyaçlar yer alacak.

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yapılacak konutlar öncesinde toplam 5 bin adet konteyner inşa ediliyor. Konteynerler de klimalardan, battaniye, yorgan ve banyodan, havlu, çatal kaşığa kadar tüm ihtiyaçlar yer alacak.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören Gaziantep’in İslahiye ilçesinde toplam 5 bin konteyner yapımı gerçekleştiriliyor. İslahiye ilçesinin farklı bölgelerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlı tarafından yapımına başlanan konteyner kentlerin ilk etapta bin adedi tamamlanırken, 1 aylık süreçte ise yapımı süren 4 bin adedi ise bir aya kadar tamamlanarak depremzedeler teslim edilecek. Klimalardan, mutfak banyosuna ve çatal kaşığa kadar bir evde ihtiyaç duyulacak herşeyin planlandığı konteyner kentlerin kurulduğu alanlarda sosyal donatı, tesisleri, oyun yerleri ile sosyal marketler de yerlerde yapılacak.

İslahiye’de 6 bin çadır dağıtıldı

Konteyner kentler tamamlana kadar depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için 6 bin adet çadır dağıtıldığını belirten İslahiye Afet Koordinasyon Sorumlusu ve Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, şuana kadar 6 bini aşkın aileye çadır verildiğini ifade etti.

4 bin adet konteyner yapımın sürdüğünü belirten Milletvekili Erdoğan, "Vatandaşların açıkta kalmaması için çadır ihtiyacının teminini gerçekleştirdik. 6 binin üzerinde çadır dağıtıldı. Evlerinde hasar olan, hasar olmayan herkese çadır verildi. Şimdi konteyner kentleri kuruyoruz. Çünkü, konteyner kentler, yapılacak konutlardan önceki süreç içerisinde yani yaklaşık 1 yıllık süreçte barınacağı, yerler olacak. 4 bin civarı konteyner şehir yapılacak" dedi.

İsteyene konteyner, isteyene kira desteği verilecek

Depremde evleri hasar görenlerin konteyner kentlerden faydalanabileceğini belirterek, depremzedelere tercih hakkı da sunulacağını ifade etti. İsteyenin konteyner kente, isteyenin de kiralık eve yerleşebileceğini vurgulayan Erdoğan, "İslahiye’den ya da başka deprem bölgesinde zarar görenler, Türkiye’nin herhangi bir yerine gidip istediği eve yerleşebilecekler. Devletimiz onlara kira yardımı yapacaklar. Konteyneri seçenler de evleri yapılana kadar konteynerler de kalabilecek’’ ifadelerini kullandı.

Konteynerler klimalı olacak

Erdoğan, konteynerlerin sosyal donatı alanları ile birlikte kurulduğunu ve konteynerlerde ısınma ve serinleme ihtiyacını karşılanacak şekilde yapıldığını kaydederek, ‘Konteyner kentlerimizi bölgesel kuruyoruz. Burada yaşayacak vatandaşlarımızın yazın sıcaktan, kışın soğuktan korunması için hepsine tek tek klima kuruluyor. Çamaşırhaneler kuruluyor. Sosyal tesisler kuruluyor. Çocuklara kreş yerleri, oynayabileceği alanlar kuruluyor. Konteyner dışında, okuyan çocuklarımıza okullaşmayı da sağladık. Onların duş, tıraş olma gibi ihtiyaçlarını giderecek alanları da oluşturuyoruz. Sosyal marketler de kuruluyor. Aşevleri oluşturuluyor’’ diye konuştu.

Emlak Konut 2 farklı alanda 540 adet konteyner

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlı Emlak Konut GYO tarafından ise ilçenin iki farklı noktasında içerisinde banyo ve mutfağın da bulunduğu 540 adet konteyner inşa ediliyor. Çatal, kaşık, sandalye havlu gibi tüm ihtiyaçların karşılanabileceği konteynerlerin her biri 6 kişinin birlikte barınabileceği 25 metrekarelik alanda anahtar teslimi olarak ailelere teslim edilecek.

Ayrıca 2 ayrı noktada toplam da 2 bin 800 konteynerin yapılabileceği alanda alt yapı çalışmasının gerçekleştirileceğini anlatan Emlak Konut GYO Uygulama Müdürü Cüneyt Çiftçi, ‘’İslahiye’de belirlenen iki noktada konteyner kent alanı inşa ediyoruz. Sadece bir noktada 276 adet bağımsız birim oluşturuyoruz. Her biri 25 metre kare boyutunda olacak ayrıca tek bir alanda bin 300 geçici yaşam alanın alt yapısını hazırlıyoruz. Bir ay içerisinde tamamlayacağımız geçici barınma yerlerinin mutfak, banyosu var. Ailenin ihtiyacı olan, yatak yorgan, yastık, çatal kaşık, buzdolabı gibi tüm tefrişatlar yer alacak. Toplamda 540 adedini de anahtar teslimi olarak hazırlayıp, depremzedelerimize teslim edeceğiz’’ diye konuştu.