Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından üniversite öğrencilerine iş arama hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Umut Altınkılıç’ın katılımıyla ’İş Arama Becerileri ve Mülakat Teknikleri’ semineri düzenlendi. Seminerde; İŞKUR’a kayıt oluşturma, ’CV’ hazırlarken dikkat edilmesi gereken unsurlar, önerilen ve önerilmeyen özgeçmiş örnekleri, iş arama becerileri, kariyer hedefleri ve kariyer planlama gibi konular ele alındı.

Ayrıca, mülakat sürecinde işverenler tarafından hoş karşılanmayacak davranışlar ile mülakat esnasında dikkat edilmesi gereken adımlar ve stratejiler hakkında detaylı bilgiler aktardı.

Danışman Altınkılıç, mülakat sürecinde kullanılan giriş, hikayeleme, önerme, kanıt ve sonuç adımları hakkında bilgi vererek katılımcılarla örnek mülakat görüşmelerini önemini vurguladı.

Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından Kariyer Merkezi Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Ebrar Ulusinan Çubukçu’nun İş ve Meslek Danışmanı Altınkılıç’a teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.