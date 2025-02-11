Dün itibariyle İŞKUR Gençlik Programı'na başvuruları almaya başladıklarını duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yılın ilk ayına ilişkin Türkiye İş Kurumu'nun istatistiklerini paylaştı. Bakan Işıkhan, 107 bin 582 vatandaşın Ocak ayında işe yerleştirilmesine aracılık edildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından 2025 yılı Ocak ayına ilişkin İŞKUR'un faaliyetlerini rakamlarla özetledi.

265 bin 975 bireysel görüşmenin yapıldığı Ocak ayında 107 bin 582 kişinin işe yerleştirildiğini açıklayan Bakan Işıkhan, 73 bin 935 işyeri ziyareti yapıldığını belirtti.

Bakan Işıkhan, aktif işgücü programından yararlananların sayısının 3 bin 830'a ulaştığını duyururken, İş Kulübü'nden 3 bin 692 kişinin yararlandığını, işveren tarafından talep edilen işgücünü ifade eden açık iş sayısının ise 199 bin 405 olarak açıklandığını kaydetti.

2025 Ocak ayına İŞKUR'un faaliyetlerini rakamlarla özetleyen Vedat Işıkhan infografik çalışmasını "Unutma #İŞKURdaİşVar" etiketiyle paylaştı.