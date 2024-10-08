2024 yılının 9 ayında 1 milyon 80 bin 189 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık eden İŞKUR, il bazlı işe yerleştirme verilerini de paylaştı. İŞKUR, 9 aylık sürede en çok İstanbul, Ankara ve İzmir'de işe yerleştirmeye aracılık etti.ANKARA (İGFA) - İŞKUR, Eylül ayına ilişkin İstatistik Bülteni'ni yayımladı.

İŞKUR aracılığı ile istihdama katkı sunmaya devam edildiğinin altı çizilirken, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 20,4 artışla toplam 1 milyon 80 bin 189 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildiği vurgulandı.

2024 yılı Ocak-Eylül döneminde vatandaşlarla 2 milyon 357 bin 617 bireysel görüşme yapıldığı belirtildi.

Öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri kapsamında 6 bin 51 okul ziyareti ve işveren danışmanlığı kapsamında 608 bin 766 işyeri ziyaretin gerçekleştirildiği kaydedildi.

EN ÇOK AÇIK İŞ İMALAT SANAYİDE

Eylül ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 215 bin 986 oldu. 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde ise 2 milyon 11 bin 836 açık iş alındığı ve açık işlerin yüzde 99’u özel sektörden alınan açık işlerden oluştuğu kaydedilirken, sektörler itibarıyla en fazla açık iş (791.258 açık iş) imalat sanayi sektöründe olduğu ve en çok açık iş “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Servis Elemanı (Garson)”

meslekleri olduğu vurgulandı.

İŞKUR’un Eylül ayı istatistiği detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz