Düzce Üniversitesi ile İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında, öğrencilere yönelik düzenlenen ‘İşkur Kampüste’ eğitimleri 2024-2025 eğitim öğretim döneminde başladı.

Kariyer planlama konusunda önemli fırsatlar sunan protokol kapsamında, İŞKUR iş ve meslek danışmanları haftanın üç günü Düzce Üniversitesi’nde öğrencilere ve mezunlara hizmet veriyor. Öğrencilere yönelik detaylı bir eğitim programının hazırlandığı eğitim, küçük gruplar halinde düzenleniyor ve toplamda 3-4 seanslık eğitim paketlerinden oluşuyor. Eğitimlerde, kariyer planlamanın iş arama sitelerinin doğru kullanımı, etkili CV hazırlama, beden dili, kılık kıyafet ve renklerin dili gibi iş hayatında fark oluşturacak konular işleniyor. Dijital İK ve ATS (Aday Takip Sistemi) uygulamaları ile mülakat teknikleri de eğitimin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Öğrencilerin kariyer yolculuklarında bilinçli ve hazırlıklı olmalarını amaçlayan program, iş dünyasına adım atarken onları bir adım öne geçirecek bilgiler sunmayı da hedefliyor.