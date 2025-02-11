Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da 4 Şubat Salı günü Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programı’nın Başlatılması Toplantısı’nda kamuoyuna duyurduğu İŞKUR Gençlik Programı kapsamında İŞKUR ile Mersin Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

10 Şubat Pazartesi günü Mersin Üniversitesi Senato Odası’nda düzenlenen protokol imza törenine, Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Emre Akalın, Mersin Üniversitesi Genel Sekreteri İsa Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Ünal, İŞKUR Müdür Yardımcısı Ercan Gön ve İŞKUR Gençlik Programı Servisi Şefi Mustafa Mert katıldı.

“Öğrencilerimizi İş Hayatına Donanımlı Bir Şekilde Hazırlayacağız”

Protokol imza töreninde konuşan Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, geleceğin teminatı gençleri iş hayatına erkenden ve donanımlı bir şekilde hazırlayacak Gençlik Programı’nın Mersin Üniversitesi’nde uygulanacak olmasından dolayı gurur duyduklarını ifade etti. Prof. Dr. Erol Yaşar, program ile Mersin Üniversitesi'nin eğitim yaklaşımı ve Gençlik Programı sayesinde gençlerin, hem teorik hem de pratik eğitimlerden yararlanarak iş dünyasında gereken becerileri edinme fırsatı bulacağını ifade etti. Öğrencilerin iş başında öğrenme imkânı sayesinde sahada deneyim kazanarak mezuniyet sonrası iş bulma süreçlerinin daha kolay hale geleceğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, İŞKUR Genel Müdürü ile sürece emek ve katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.

Başvuru Şartları ve Koşullar Neler?

Programa başvuracak öğrencilerin örgün eğitimde aktif olması, aile gelirinin 3 asgari ücretin (66.312 TL) altında bulunması ve son bir ay içinde işsiz olması gerekiyor. Öğrenciler haftada en fazla 3 gün çalışabilecek ve günlük 1.083 TL ödeme alacaklar. Bu kapsamda ayda 5 gün çalışanlar 5.415 TL, 14 gün çalışanlar ise 15 bin 162 TL gelir desteği alabilecek. Ayrıca, katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak.

Başvurular, 10-14 Şubat tarihleri arasında İŞKUR Gençlik Platformu veya İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden yapılacak. Öğrenciler, program hakkında detaylı bilgiye "genclik.iskur.gov.tr" adresinden ulaşabilecekler.

Öğrenciler mesleki tecrübe kazanmalarını ve kariyer gelişimlerini desteklemek, iş gücünü artırmak ve çalışma disiplini kazandırmak amacıyla imzalanan protokol kapsamında Mersin Üniversitesi öğrencileri; iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, bağımlılıkla mücadele eğitimi iş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi eğitimi, kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim eğitimi, finansal okuryazarlık eğitimi iş kulübü atölye çalışması, kariyer danışmanlığı, iş arama becerilerinin geliştirilmesi gibi konularda eğitimler de alacak.