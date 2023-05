Bartın Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, Genel Müdürlükçe 2022 yılı başında illere konulan 16 hedefin gerçekleşme oranları bazında; 2 hedefte Türkiye liderliği, 3 hedefte Türkiye İkinciliği, 2 hedefte ise Türkiye üçüncülüğü elde ederek önemli bir başarıya imza attı. İŞKUR İl Müdürü Ali Solak, “Her yıl bir öncekinden daha büyük hedefler ve desteklerle sürdürdüğümüz istihdam politikamıza 2023 yılında da aynı azim ve güçle devam edeceğiz.” dedi.

Bartın Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ali Solak, Kurum olarak Bartın’da gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İŞKUR olarak istahdam alanında önemli çalışmalara imza attıklarını ve atmaya da devam ettiklerini dile getiren Solak, “Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, 2010 yılından bu yana “Hedeflerle Yönetim” anlayışını benimseyerek bu kapsamda her takvim yılı başlangıcında Kurum faaliyetleri için İl Müdürlüklerine hedefler vermekte ve yıl içerisinde de hedeflere ilişkin gerçekleşmeleri takip etmektedir. İşgücü piyasasında yaşanan değişim/dönüşümlere odaklanılarak, etkin hizmet anlayışı ile belirlenen hedeflerde 2022 yılında; İşe Yerleştirme Hizmetleri, Danışmanlık Hizmetleri ve Aktif İşgücü Hizmetleri olmak üzere üç ana kategoride toplam 16 hedef belirlenmiştir. Bartın’da işsizliğin önlenmesi ve azaltılması kadar, mevcut istihdamın korunması ve niteliğinin artırılması konusunda da İŞKUR İl Müdürlüğümüzün çalışmaları aralıksız devam ediyor. İstihdama girişte çeşitli zorluklarla karşılaşan ve özel politikalarla desteklenmesi gereken kadınlar, gençler ve engellilere yönelik geliştirilen uygulamalar, sonuçlarını yüzde yüzün üzerinde başarı sağlayarak gösterdi.” dedi.

4 bin 672 vatandaşımız İŞKUR aracılığı ile işe yerleşti

2022 yılında Bartın’da 4 bin 672 kişinin İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirildiğini ifade eden Solak, “İşe yerleştirme oranımız bir önceki yıla göre yüzde 42 gibi büyük bir artış gösterdi. Bununla birlikte 2 bin 326 kadın, Bin 682 genç, 159 engelli, 831 yükseköğretim mezunu, 219 işsizlik ödeneği alan, 44 Sosyal Yardım Alan kişi de 2022 yılında kurumumuz vasıtasıyla işe yerleştirildi. Özel sektör işe yerleştirmede 3 bin 078 olan hedefi yüzde 152 oranında gerçekleştirerek 4 bin 672 vatandaşımıza istihdam sağladık. Aynı zamanda engelli işe yerleştirme hedefini yüzde 196, genç işe yerleştirme hedefini yüzde 161, yükseköğretim mezunlarından işe yerleştirmeyi ise yüzde 150 oranında gerçekleştirildi.” diye konuştu.

16 bin 385 vatandaşımıza bireysel danışmanlık hizmeti verildi

İstihdam alanında yapılan çalışmaların yanında sunulan danışmanlık hizmetlerine de değinen Solak, “İş ve Meslek Danışmanlığı her yaştan ve her eğitim düzeyinden bireylere kendisini tanımaya yardımcı olmak, öğrenim, eğitim ve mesleğe yönelik seçenekler sunmak, bir istihdam ve gelişim planı oluşturmak için yapılan profesyonel ve sistematik bir destek sürecidir. Ülkemizin tek kamu istihdam kurumu olan İŞKUR, İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti ile işgücü piyasasının her kesimine hitap etmeyi hedeflemektedir. İş ve Meslek Danışmanları iş arayan vatandaşlarımızın kendilerine uygun işi bulmalarına ve meslek edinmelerine, işverenlerimizin eleman ve bilgi ihtiyaçlarını gidermelerine, öğrencilerimizin ise meslek seçimine ve işgücü piyasasını tanımalarına yardımcı olmaktadır. Bu dahilde 2022 yılı içerisinde 16 bin 385 vatandaşımıza danışmanlık hizmeti verildi. Danışmanlık hizmetleri ile bireysel farklılıklara göre hazırlanmış programlar dahilinde yürütülmeye başlanan Engelli İş Koçluğu hizmet modeli ile engelli bireylerin yaşamlarını bağımsız idame ettirme, toplumun önemli bir parçası olma gibi eşit haklara sahip oldukları bilinci ile onları istihdama kazandırma noktasında çalışmalara yoğun biçimde devam ediliyor. Benzer fikirden yola çıkarak kurulan İş Kulüpleri ile de; iş bulma ümidi kırılmış iş arayanlara motivasyon ve yöntem desteği sağlayarak, yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunuluyor.” şeklinde konuştu.

2022 yılında hedeflerimizin üzerine çıktık

2022 yılını başarılı şekilde kapattıklarını ve 2023 yılında da başarılara yenilerini eklemek için var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Solak, “Genel Müdürlükçe 2022 Yılı başında illere konulan 16 hedefin gerçekleşme oranları bazında ise; 2 hedefte Türkiye liderliği, 3 hedefte Türkiye ikinciliği 2 hedefte ise Türkiye üçüncülüğü elde ederek Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü büyük bir başarıya imza attı. Özellikle kadınların işgücüne katılımlarını ve istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla verilen danışmanlık hizmeti ile kurs ve programlara yönlendirerek şehrimizde kadın istihdamının arttırılması konusunda özverili çalışmalarımızın karşılığını almış bulunmaktayız. Bartın Çalışma ve İş Kurumu olarak tüm sektörlerimize sağladığımız imkânların yanı sıra şehrimiz açısından stratejik öneme sahip olan imalat sektöründe göstermiş olduğumuz gayretler 2022 yılı rakamlarına yansımıştır. Her yıl bir öncekinden daha büyük hedefler ve desteklerle sürdürdüğümüz istihdam politikamıza 2023 yılında da aynı azim ve güçle devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.