İskoçya vatandaşı Joannah Laura Morgan, Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

İsmail Kocaoğlu ile evlenmesinin ardından İslamiyet üzerine araştırmalar yapmalan başlayan İskoçya vatandaşı Joannah Laura Morgan, Filistinli Müslümanların duruşu ve inançlarından etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi. Başvuru üzerine Bodrum Müftülüğü’nde ihtida töreni düzenlendi. Merasimde Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı, İslam dininin temel esaslarına dair bilgi verdi. Ardından Morgan, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Tören sonunda Morgan’a ihtida belgesi, Kur’an-ı Kerim meali ve çeşitli dini kitaplar hediye edildi.