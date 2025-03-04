Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye aynı bölgeyi kirlettiği için iki kat ceza uyguladı.İSTANBUL (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, daha önce Üsküdar’daki Kuleli Askeri Lisesi önünden, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi’ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından evsel atık su deşarjı yapıldığı tespit ederek, gerekli ceza işlemi uygulamıştı.

Bakanlık ekiplerince aynı bölgede gerekli önlemlerin alınmadığı ve yine atık su deşarjı yapıldığı tespit etti.

https://twitter.com/csbgovtr/status/1896833959415492965

İSKİ'ni söz konusu ihlalini sosyal medya hesabından duyuran Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, buna göre; İSKİ Genel Müdürlüğü’ne ikinci defa kirliliğe yol açılması dolayısıyla Çevre Kanunu'na istinaden 2 katı ceza uygulanarak 2 milyon 674 bin TL ceza kesildiğini açıkladı.