Depremzedelerin afet bölgesinden Türkiye’nin dört bir yanına tahliyeleri devam ederken, Çorum’un İskilip ilçesindeki Yazmalı Konak da depremzedelere tahsis edildi.

Depremzedelerin afet bölgesinden Türkiye’nin dört bir yanına tahliyeleri devam ederken, Çorum’un İskilip ilçesindeki Yazmalı Konak da depremzedelere tahsis edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan vatandaşlar çeşitli illerdeki Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlara yerleştirilirken, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’te belediyeye ait Yazmalı Konak’ı depremzedelere tahsis etti. Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova köyünden gelen depremzedeler Yazmalı Konak’a yerleştirildi. İlçeye gelen depremzedeleri ziyaret eden Başkan Ali Sülük, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Ülke olarak son yüz yılın en büyük felaketlerinden birini yaşadığımızı dile getiren Başkan Ali Sülük, “Deprem ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de derin yaralar açmış durumda. İskilip halkı ve belediye olarak depremzedelerin yanındayız” dedi.