Çanakkale Zaferi’nin 108. yıldönümü Çorum’un İskilip ilçesinde törenlerle kutlandı.

Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan program Akşemseddin Anadolu Lisesi tarafından Öğretmenevindeki program ile devam etti.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Programa, Kaymakam Vekili Yunus Emre Bozkurtoğlu, Belediye Başkan vekili Hatun Çam, İlçe Garnizon Komutanı P. Üst. Çvş. Cem Sever, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Acer, Emniyet Müdürü Önder İstanbullu, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Hakan Güven, daire amirleri, öğretmen, öğrenciler ve şehit yakınları katıldı.

Program sonunda Anadolu lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen Çanakkale Zaferi tiyatrosunun ardından sona erdi.