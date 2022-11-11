Programa İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, Garnizon Komutanı P. Üst Çavuş Cem Sever, Belediye Başkanı Ali Sülük, Orman İşletme Müdürü Bülent Kayadibi, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hakan Güven, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakamı Yunus Emre Vural, Milli Ağaçlandırma Seferberliği Günü’ne etkinlikleri çerçevesinde Musular köyü girişindeki ormanlık alana fidan diktiklerini açıkladı. Programa gösterilen yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vural, tüm dünyaya faydası olan etkinliğin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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