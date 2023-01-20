İskilip Kaymakamı Vural ve Belediye Başkanı Sülük öğrencilere karne ve çeşitli hediyeler verildi.

İskilip Özel Eğitim Uygulama Okulu, İskilip Özel Eğitim Anaokulu ve Şehit Emre Dokumacı Özel Eğitim Uygulama okulu’nda okulların yarı yıl tatiline girmesi nedeniyle karne töreni düzenlendi. Karne dağıtım törenine katılan İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Ali Sülük, İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat Acer öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Çorum’un iskilip ilçesinde karne alan 4 bin öğrenci yarı yıl tatiline girdi.

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