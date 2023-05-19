Çorum’un İskilip ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

İskilip ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı İskilip Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Tören, İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şevket Akkoca tarafından Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ile devam eden program, halk oyunları gösterileri, yarışmalar, günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından sona erdi.

Yarışmalarda dereceye girenlere İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural ve Belediye Başkanı Ali Sülük tarafından ödülleri verildi.