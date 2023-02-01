Çorum’un İskilip ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığına Adem Efe seçildi.

Çorum’un İskilip ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığına Adem Efe seçildi.

İskilip ilçesinde, Ziraat Odası genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Mücahit Şahin, Adem Efe ve Hasan Kasa’nın başkanlık için aday olduğu genel kurulda, Adem Efe delegelerden 36’sının oyunu alarak başkan koltuğuna oturdu. Mücahit Şahin 31 oy alırken, Hasan Kasa ise 11 oy aldı. İskilip Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirilen Genel Kurul’da Divan Başkanlığına Recep Baykal, başkan yardımcılığına Mehmet Çolak ve katip üyeliklerine ise Muhittin Sağır ve Durmuş Çarıkçı seçildi.

Divan Başkanlığının oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından genel kurula geçildi. Oda Genel Sekreteri Aydın Koca tarafından faaliyet raporu okundu. Kesin hesaplar hakkında delegelerin görüşü soruldu. Ayrı ayrı oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi. 2023-2026 yılları tahmini gelir-gider bütçesi ve çalışma programının Aydın Koca tarafından okunmasının ardından Divan Başkanı tarafından delegelerin oyuna sunularak oy birliğiyle kabul edildi.