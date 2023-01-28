İskilip Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçilen İsmet Uslu güven tazeledi.

İskilip Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçilen İsmet Uslu güven tazeledi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek’in divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, İsmet Uslu başkanlığında tek liste katıldı. Gündem maddelerinin tek tek okunarak ibraz edilmesinin ardından yapılan seçimlerde Uslu, İskilip Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi başkanlığına tekrar seçildi.

Genel kurulda konuşan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük; genel kurulun hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, “Genel kurul yağmur bereketi ile başladı. Allah siz esnaf ve sanatkar kardeşlerimize de bol, bereketli kazançlar nasip etsin inşallah” dedi.

Genel kurula Çorum Esnaf Odası Başkanı Recep Gür, oda ve siyasi partilerin başkanları ile ve çok sayıda esnaf katıldı.