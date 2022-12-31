Çorum’un İskilip ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 bin 220 adet kaçak makaron sigara ve 11 bin 494 gram kaçak, sarma sigaralık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Çorum’un İskilip ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 bin 220 adet kaçak makaron sigara ve 11 bin 494 gram kaçak, sarma sigaralık kıyılmış tütün ele geçirildi.

İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçe dahilinde yapılan çalışmalarda, bir iş yerinde 4 bin 220 adet kaçak makaron sigara ve 11 bin 494 gram kaçak, sarma sigaralık kıyılmış tütün, 37 adet bandrolsüz sigara ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli 2 kişi hakkında adli işlemler başlatıldı.