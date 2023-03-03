Çorum’un İskilip ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait olan atıl durumdaki araziler meyve bahçesine dönüştürülüyor.

Çorum’un İskilip ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait olan atıl durumdaki araziler meyve bahçesine dönüştürülüyor.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün talimatları ile başlatılan çalışmalar çerçevesinde ilk olarak Erenler Mahallesi’nde bulunan ve atıl durumdaki 29 dönüm araziye bin 300 ceviz fidanı dikildi.

Fidan dikim töreninde bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Sülük, Erenler Mahallesi’nde atıl durumdaki araziyi değerlendirmek için ceviz dikmeye karar verdiklerini açıkladı.

Bu fidan dikimiyle hem doğaya katkıda bulunduklarını hem de önümüzdeki yıllarda buradan elde edilecek cevizin belediye için de önemli bir gelir kaynağı oluşturacağını anlatan Başkan Sülük, “Cumhuriyetimizin 100. yılı bu yıl. Bu nedenle ormana İskilip Belediyesi 100. Yıl Ceviz Ormanı ismini verdik. Fidan dikimine de belediye personelimizin tamamını getirdik. Burada onların da katkısının bulunmasını istedim. Ormanın bakımı için de önümüzdeki günlerde personeli görevlendireceğiz” dedi.

29 dönüm alana bin 300’ün üzerinde ceviz fidanı dikildiğini açıklayan Sülük, “Belediyeye ait arazileri bundan sonra ağaçlandırmaya devam edeceğiz. Çilek bahçesi, DOKAP’a proje sunduk. Çilek fidesi üretim serası kurmayı planlıyoruz. İlkin sitesinin arkasındaki arazilerimize de ceviz dikmeyi planlıyoruz. Çok fazla çeşide girmeden boş arazilere ceviz ve badem fidanı dikmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.