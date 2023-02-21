İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, ilçede bulunan afet konutlarında incelemelerde bulundu.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, ilçede bulunan afet konutlarında incelemelerde bulundu.

2005 yılında İskilip’in Karaağaç köyünde meydana gelen yangın dolayısıyla afetten zarar gören köylüler için yapılan konutların depremzedelere tahsis edilmesi gündeme geldi. Belediye Başkan Ali Sülük, afet evlerinin kısa sürede tadilatını yaparak depremzedelere tahsisini sağlayabileceklerini belirtti.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, "2005 yılında Karaağaç köyü yangınında zarar gören köy sakinleri için inşa edilen, ancak hiç taşınılmayan; 6 blok, 48 daireden oluşan binaların onarım, tadilat yetkisi tarafımıza verildiğinde buradaki tadilat işlerini hızla yapıp depremzede vatandaşlarımıza geçici olarak tahsis edebiliriz" dedi.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, konuyla ilgili yetkili makamlarla görüşüleceğini belirtti. Parti olarak depremzedelerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Karapıçak, bundan sonra da afet bölgesinden Çorum’a nakledilen vatandaşların yaralarını hep beraber saracaklarını sözlerine ekledi.