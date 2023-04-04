"Sahadan Sonsuzluğa" programının konuğu, İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat oldu. Bolat, yaşadıkları acıyı ve lige devam etme kararlarını anlattı.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğünün depremde zarar gören futbol kulüplerine yer verdiği "Sahadan Sonsuzluğa" programının dördüncü bölümünün adresi, depremden en çok etkilenen şehir Hatay’ın en büyük ikinci ilçesi İskenderun oldu.

Esenler Belediyesinin sosyal medya kanalı Aynen TV, TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor Kulübü’nü ziyaret etti. İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat, depremde kaybettikleri antrenörlerini ve devam kararı alan İskenderunspor’u anlattı.

"Acımız çok büyük"

Yaşadıkları kayıpları büyük bir üzüntüyle anlatan İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat, “Ben 1999 Gölcük depremini İstanbul’da yaşadım ama bu çok daha farklıydı. Çok uzun sürdü. Deprem anında evdeydim, deprem devam ettikçe binanın yıkılacağını düşünmeye başladık ama çok şükür bina yıkılmadan sağ salim çıkabildik. Çıktığımızda gördüğünüz manzara çok kötüydü. Antrenörümüz Halil İbrahim Ölmez ve kaleci antrenörü Uğur Kurt’un tesislerin hemen karşısındaki evleri yıkılmıştı. İlk olarak futbolcularımızla birlikte onları kurtarmak için uğraştık. İbrahim Hoca’yı yaralı olarak kurtardık. Yoğun bakıma alınan hocamızı daha sonra kaybettik. Uğur Kurt Hocamıza günler sonra ulaşabildik. Onu da kaybetmiştik. Uğur Hoca işini çok iyi yapan, inanılmaz iyi bir insandı. Diğer hocayla ayrıldığımızda kendisinin kalması konusunda çok ısrarcı oldum. Kaldı, uzun yıllar da kalmaya devam edecekti. Hatta bir iki gün önce ailesini de İskenderun’a yerleştirmek istediğini söyledi. İkisi de bizim için çok değerli ve kıymetliydi. Türk futbolunda iyi bir yere geleceğine inandığım üstün yetenekli bir oyuncumuz olan Burak Duraltı’yı da kaybettik. Ailesiyle birlikte yaşadığı evde anne ve babasıyla birlikte hayatını kaybetti. Acımız çok büyük ama hayat da devam ediyor. Elimizden geldiğince yaraları sarmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

"İskenderunsporluları üzmek istemedik"

İskenderunspor’un lige devam kararı hakkında “Bu bizim manevi duygularımızın sonucudur” diyen Bolat, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bütün oyuncularımız depremi yaşadı. Biz de ekip olarak devam etme kararı aldık. Federasyona ‘Devam etmek istiyoruz’ diye başvurduk. Federasyonun sahalarında antrenman yapıyoruz. Futbol Federasyonu da yemek işlerini karşılıyor, sağ olsunlar. Hiçbir masraf etmeden devam ediyoruz. Kendi şehrimizden uzak olmak kolay değil. Kendi sahamızda oynamak zaman alacak. Gelecek sene için de zor görünüyor. Geçen yıl 26 sene sonra 2. Lig’e çıkmamız, yaklaşık 41 yıl İskenderunspor’un hiç olmaması. Tekrar canlandırmak için çok çaba sarf etmemiz, aynı zamanda İskenderunsporluları üzmek istemediğimiz için devam kararı aldık. Devam kararı almamak bizim açımızdan daha kararlı olacaktı ama bizim burada maneviyat duygularımız daha ağır bastı. İnşallah bunu da başarıyla taçlandırırız.”