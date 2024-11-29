Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda İskenderun’da durdurulan N.B. idaresindeki aracında ve ikametinde yaptığı aramada 50.22 gram Kokain, 1 adet hassas terazi ile M.M.A.’nın yapılan üst ve ikamet aramasında; 196 adet captagon, 1,60 gram Metamfetmain ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine teslim edildi.