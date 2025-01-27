Hatay’ın İskenderun ilçesinde 2 şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri İskenderun’da uyuşturucu imal ve ticaretini engellemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Ö.E. ile F.E.’nin yapılan üst aramasında; 103 adet galara hap, 4 adet lyrica hap, 65 gr esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 15 bin 600 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.