Hatay’ın İskenderun ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen masa tenisi turnuvasında öğretmenler hünerlerini sergilediler.

Hatay masa tenisi il temsilciliği, İl milli eğitim müdürlüğü ve Hatay gençlik ve spor il müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ’Öğretmenler Günü Masa Tenisi Turnuvaları’na İskenderun, Belen, Arsuz, Dörtyol, Erzin ve Payas ilçelerinden 18 öğretmen katıldı. İskenderun Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte öğretmenler, masa tenisinde çevik hareketler göstererek yarıştı. Final maçı sonrası kadınlar ve erkekler kategorisinde dereceye girenlere madalyaları gençlik ve spor ilçe müdürü Ferit Ali Gündel ve ilçe milli eğitim müdürü Ali Haytaz tarafından verildi.