Hatay’ın İskenderun ilçesinde yük boşaltmak üzere yanaştığı iskelede su alan konteyner gemisi battı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yük boşaltmak üzere yanaştığı iskelede su alan konteyner gemisi battı.

Alınan bilgiye göre, Togo bayraklı "Sea Eagle" isimli gemi, konteyner yükünü boşaltmak üzere Limak Port’taki iskeleye yanaştı. Yük indirme işlemleri sırasında 3 bin 120 grostonluk kargo gemisi su almaya başladı. İçindeki personelin tahliye edildiği gemi, bir süre sonra yan yatarak battı. Bölgede gemideki konteynerlerin kurtarılması için çalışma yapılıyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, konteyner gemisinin yük ağırlık dağılımındaki dengesizlik nedeniyle sancak tarafına meyil verdiği, gemiyi

dengeye getirme çalışmaları sonuç vermediğinden bulunduğu yerde yan yatarak battığı belirtildi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtilen açıklamada, geminin bulunduğu yerde az miktarda yakıt sızıntısı gözlendiği, çevre kirliliğinin artması ihtimaline karşı gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.