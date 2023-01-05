Hatay’ın İskenderun ilçesinde bin 341 adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bin 341 adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde İskenderun Akçay Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan üç motosiklette bulunan İ.Ö., F.C., H.Ö., N.A. adlı 4 şahıs ile yaya olarak durdurulan M.K.’nın yapılan üst aramasında bin 341 adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak İ.Ö., F.C., H.Ö., N.A. ile M.K. hakkında adli işlem yapıldı.