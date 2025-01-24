Hatay’ın İskenderun ilçesinde emniyet müdürlüğü tarafından hurdacılık yapan işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için İskenderun genelinde faaliyet gösteren hurdacılara yönelik olarak yapılan denetim gerçekleştirildi.

Çalışmada, 50 şahıs sorgulandı ve 23 iş yeri denetlendi. Yapılan kontrollerde; 3 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 2 iş yerinin vergi levhası, 1 iş yerinin güvenlik kamerası olmadığı, 4 iş yerinin eşya alım satımında kayıt tutmadığı tespit edildi. Ayrıca kasten yaralama suçundan 2 yıl 27 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Denetimde eksikliği bulunan iş yerlerine idari para cezası uygulandı.