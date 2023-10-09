İskenderun’da hırsızlık ve zorla alıkoyma suçlarından aranan 6 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde İskenderun Dumlupınar ve Mustafa Kemal Mahallelerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelileri İ.E. ve M.Ö., suça konu motosiklet ile, Mustafa Kemal Mahallesinde meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelisi O.Ö. çalmış olduğu kablolar ile, Piri Reis Mahallesinde meydana gelen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit olayının şüphelisi T.K. ile tehdit ile hırsızlık suçlarından araması bulunan A.O. ve A.K. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.