Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2’si kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince genel asayiş ve kamu düzenin sağlanması için günübirlik kiralanan yerlerin denetimi ve fuhuş ile mücadele çalışmalarında İskenderun ilçesinde para karşılığı fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çalışmalarda fuhuş yaptıkları belirlenen E.B. ile F.D. adlı 2 kadın ile gözaltına alındı. Şahıslar hakkında gerekli idari işlem uygulandı.

Ayrıca bahse konu daireyi kayıtsız ve usulsüz kiralama yaptığı tespit edilen ikamet sahibi H.Y. hakkında ise idari işlem uygulandı.