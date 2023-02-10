Hatay’ın İskenderun ilçesinde, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde deniz suyu altında kalan sahil kesiminde tahliye ve temizlik çalışması sürüyor.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde deniz suyu altında kalan sahil kesiminde tahliye ve temizlik çalışması sürüyor.

Derprem nedeniyle kıyıdan 200 metre içeri gelen deniz suyu, Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ve İskenderun Belediyesi ekiplerince tahliye ediliyor. Deniz suyu ile gelen balçık da iş makinaları tarafından hafriyat kamyonları ile taşınıyor.