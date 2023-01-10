Hatay’ın İskenderun ilçesinde polisin yaptığı asayiş uygulamalarında 16 şüpheli yakalandı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde polisin yaptığı asayiş uygulamalarında 16 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İskenderun Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele çalışması çerçevesinde asayiş uygulaması yaptı. Ekiplerin uygulamalarında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 10, hırsızlık suçundan 1, yoklama kaçağı 3, diğer suçlardan 2 şahıs olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 5 adet dolu fişek, 16 gram esrar, 7 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlemlerin yapıldığı bildirildi.