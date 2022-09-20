Olayla ilgili M.K. ile M.D. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesi yönelik yaptığı çalışmada, Hürriyet Mahallesi’nde bulunan M.K.’ya ait depoda Cumhuriyet Savcılığınca verilen karara istinaden yapılan aramada, 440 bin adet gümrük kaçağı makaron, 40 kilogram kıyılmış tütün, 235 adet telefon kılıfı, 28 adet telefon ekran koruyucu ele geçirildi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir depoda 440 bin adet makaron, 40 kilogram kıyılmış gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Sancaktepe’de metro çalışmasında vinç devrildi, o anlar kameraya yansıdı

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