İskenderun’da 28 ayrı bölgede asayiş uygulamaları yapıldı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 28 ayrı bölgede yapılan asayiş uygulamalarında kentin 28 ayrı bölgesinde yapılan asayiş uygulamalarında 2802 şahıs, 1167 araç, 118 motosiklet, 43 işyeri incelendi. 18 araç ve 3 motosiklete 73 bin 650 TL para cezası uygulanırken, 2 iş yerinin, iş yeri açma ruhsatı olmadığı tespit edilerek işlem yapıldı. 14 yıl ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplamda 5 aranan şahıs yakalandı. 3 Yoklama Kaçağı şahsa tebligat yapıldı. Yapılan aramalarda 1 kesici alet. 5 ruhsatsız tabanca ve 29 fişek, 350 paket gümrük kaçağı sigara, 10 gram metamfetamin ve 10 gram esrar ele geçirildi.