Hatay’ın İskenderun ilçesinde aralarında devlet hastanesinin bir bölümünün de olduğu 20’nin üzerinde bina yıkıldı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde aralarında devlet hastanesinin bir bölümünün de olduğu 20’nin üzerinde bina yıkıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde İskenderun ilçesinde de yıkım büyük oldu. İskenderun Devlet Hastanesinin bir bölümünde göçük oluşurken, ilçede 20’nin üzerinde bina yıkıldı.

Yıkılan bölgelerde AFAD koordinesinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.