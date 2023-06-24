Depremden en çok etkilenen illerden Hatay’ın İskenderun ilçesine Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) tarafından kurulan toplam 203 konteynerlik KOS Konteyner Kent Yaşam Merkezi’nin açılışı yapıldı.

İskenderun Teknik Üniversitesi Yerleşkesine AFAD koordinasyonunda kurulan KOS Konteyner Kent Yaşam Merkezi’nin açılışında depremzedeleri ziyaret eden Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, KOS Konteyner Kent Yaşam Merkezi’ne 182 ailenin yerleştirildiğini söyledi.

“Deprem bölgemiz için seferber olduk”

Konya’nın deprem anından itibaren deprem bölgesi için adeta seferber olduğunu ifade eden Başkan Kütükcü, “İnsani ve teknik yardım malzemelerinin deprem bölgemize ulaştırılmasından arama kurtarma çalışmalarına kadar hemen her alanda deprem bölgemizin yanında olduk. Konya Sanayi Odamızla yaptığımız iş birliği protokolü çerçevesinde, Konyalı sanayici ve iş adamlarımızın, kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle kurduğumuz konteyner kentimizin yapımını da tamamladık. Konteyner kentimizde ikisi çamaşırhane olmak üzere toplam 203 konteynerimiz var. 182 ailemizi de AFAD aracılığıyla bölgeye yerleştirmiş bulunuyoruz. Ayrıca konteyner kentimize inşallah ortak mutfak, yani yemekhane yapacağız. Tamamında klima bulunan konteynerlerimize, depremzede kardeşlerimizin talepleri istikametinde televizyon da göndereceğiz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da deprem bölgemizin yanında olarak, birlik ve beraberlik içerisinde, yaralarımızı birlikte sarmayı sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Kütükcü, ayrıca KOS Konteyner Kent Yaşam Merkezi’nin hayata geçirilmesine destek olan Konyalı sanayici ve iş adamlarına, Konya Sanayi Odasına, Başkent Organize Sanayi Bölgesine, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesine, İskenderun Belediyesine, İskenderun Organize Sanayi Bölgesine ve AFAD’a da teşekkür etti.

“Ömür boyu unutmayacağız”

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı konuşmasında, Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere tüm hayırsevere teşekkür etti. Başkan Tosyalı, “Yaşamış olduğumuz felakette bizleri hiç yalnız bırakmadınız. Konteyner yapımıyla, aşevi kurulumuyla her türlü ihtiyacımızda yanımızda oldunuz. Konya Organize Sanayi Bölgesi başkanımıza, yönetimine ve sanayicilerine teşekkür ediyorum. Biz bu yapılanları ömür boyu unutmayacağız” şeklinde konuştu.

“Konyalı sanayicilere teşekkür”

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de Konyalı sanayicilere teşekkür etti. Kaymakam Demiryürek, “Biz büyük bir felaket yaşadık. Ancak büyük bir de yardımlaşma, dayanışma örneği yaşadık. Hamdolsun yardımlaşma bu milletin ruhunda, mayasında var. Devletiyle, milletiyle, özel sektörüyle hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Konya Organize Sanayi Bölgemiz de, sanayicilerle, hayırseverlerle yaptığı bu konteyner kent ile bizleri onore etti. Allah kendilerinden razı olsun” diye konuştu.