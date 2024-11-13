Hatay’ın İskenderun ilçesinde vatandaşların yoğun olduğu noktalarda gece saatlerinde huzur ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İskenderun’da polis ekipleri kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz gün gece saatlerinde kentin işler caddelerinde bulunan kafe ve barlarda asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Vatandaşların kimlik sorgularının yapıldığı ve araçların kontrol edildiği uygulama vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.