Hatay’ın İskenderun ilçesinde emniyet güçleri, vatandaşlarla bir araya gelerek asayişle ilgili sorunlara çözün bulmak adına istişarelerde bulundu.

İlçe büyüklüğü açısından Türkiye’nin önde gelen ilçelerinden olan Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşanan olayların aydınlatılmasındaki başarılarıyla polis ekipleri takdir topluyor. Yaptıkları başarılı çalışmalarla kentte asayiş ve huzuru sağlayan polis ekipler vatandaşın sorunlarını dinleme faaliyetine devam ediyor. İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve emniyet personelleri; Yenişehir, Süleymaniye ve Hürriyet Mahallelerinde muhtarları be vatandaşlarla bir araya geldiler. Emniyet müdürü Güneş ve ekibi sorunlara çözüm üretmek için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, sorunları dinledi.