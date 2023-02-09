Yangında karadan itfaiye ekiplerinin yanı sıra orman bölge müdürlüğüne ait arasözler de destek veriyor. 3 gündür devam eden çalışma neticesinde yangın kısmen kontrol altına alındı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, İskenderun Liman’ında devrilen konteynerlerden başlayan yangına ekipler 3 gündür müdahale ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait TSCG gemisi de söndürme çalışmasına destek verirken, TSK’ya ait bir uçak da liman üstüne yangın söndürme topu atıyor.

Türkiye’nin dördüncü büyük limanı olan İskenderun Limanı’nda devrilen konteynerlerden başlayan yangın 3’üncü gününde kontrol altına alınırken havadan görüntülendi.

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