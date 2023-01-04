Denizcilik Genel Müdürlüğü, yapılan çalışmalar sonrası su üstünde yüzer hale getirilen geminin Aliağa Gemi Söküm Bölgesine götürüleceğini açıkladı.

İskenderun Limak Port’ta 18 Eylül’de yükleme için yanaştığı iskelede yan yatıp su alarak batan gemi için sigorta şirketince yönlendirilen teknik ekip, dalgıçlar yardımıyla 63 tonluk yakıtın tahliyesini gerçekleştirdi.

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde geçen yıl Eylül ayında yükleme için yanaştığı iskelede batan "Sea Eagle" adlı gemi, su üstünde yüzer hale getirildi.

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