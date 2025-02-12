Hatay’ın İskenderun Körfezi’nde yaşanan deniz çekilmesi dron ile havadan görüntülendi.

İskenderun Körfezi’nde kış mevsiminin gelmesiyle denizde çekilme yaşandı. Her yıl kış aylarında yaşanan deniz çekilmesine oranla bu yıl denizdeki çekilmenin fazla olduğu gözlemlendi. Arsuz ilçesi ve İskenderun ilçesi mevkisinde Akdeniz’de yaşanan çekilme dron ile havadan görüntülendi. Yer yer 15 metreyi bulan deniz çekilmesi vatandaşlarda merak uyandırdı.

"İskenderun’da daha önceden böyle deniz çekilmesiyle karşılaşmadık"

Gördüğü manzara karşısında tedirgin olan 65 yaşındaki Bahattin Çelik, "Denizin çekilmesi bizleri çok korkutuyor. İskenderun’da daha önceden böyle deniz çekilmesiyle karşılaşmadık. Denizin metrelerce çekilmesi bizleri tedirgin ediyor" şeklinde konuştu.