Hatay’ın İskenderun Körfezi açıklarında 3 hortum oluştu, o anlar vatandaşların kameralarına yansıdı.

Hatay’ın İskenderun Körfezi açıklarında 3 hortum oluştu, o anlar vatandaşların kameralarına yansıdı.

İskenderun Körfezi açıklarında dev bir hortum oluştu. Bu arada dev hortumun yanında iki hortum daha meydana geldi. Hortumla birlikte çakan şimşekler ise heyecanla izlendi. Hortum, kentin bir çok farklı açısından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Görüntülerde, dev hortumun, İskenderun, Payas ve Dörtyol ilçeleri arasında denizden karaya ilerlediği ve daha sonra etkisini kaybettiği görüldü.