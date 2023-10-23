Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaş-polis iletişimini artırmak gayesiyle muhtarlarla bir araya geldi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesine bağlı 20 Mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Ekipler, muhtarlarla görüşerek vatandaş-polis iletişimini artırmayı hedefliyor. Polis ekipleri, muhtarlarla güvenlik ve trafik konularında bilgiler verildi. Muhtarlarla mahalleler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Ayrıca ekipler, muhtarlara dolandırıcılık konularında bilgilendirme yaptı.