Hatay’ın İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 23 aracın Atatürk Anıt alanında tanıtımı gerçekleştirildi. Çeşitli birimlerde kullanılacak olan motosiklet ve araçlarla şehir turu atıldı.

İskenderun’un güvenliği ve emniyet hizmetlerinde kullanılacak toplam 23 yeni araç için İlçe Emniyet Teşkilatı Atatürk Anıt alanında tanıtım töreni düzenledi. Törene İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, müdür yardımcıları ile amirler de katıldı. anıtımda; İskenderun Güvenliği İçin Toplumsal Yardımlaşma Derneği’nin bağışladığı 1 aracın, özel bir firmanın bağışladığı 1 aracın, sanayi odasının bağışladığı 1 aracın ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilen 20 aracın hizmete alındığı açıklandı. Araç filosunun 8 motosiklet ve 15 otomobilden oluştuğu ifade edildi. Atatürk Anıt alanından şehir merkezine uzun kortej halinde tur atan 8’i motorize, 23 araç kamuoyuna tanıtıldı.

Yeni araçların, şehirdeki güvenlik hizmetlerini daha etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirmek amacıyla kullanılacağı belirtilirken, İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, şehrin güvenliğini sağlamada önemli katkı sunan bu desteklerden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi.