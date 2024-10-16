Hatay’ın İskenderun ilçesinde emniyet teşkilatı, vatandaşları ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

İskenderun ilçesinde emniyet ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren emniyet güçleri, vatandaşlarla istişareleri sürdürüyor. İskenderun emniyet personelleri; Barıştepe, Esentepe , Buluttepe ve Kocatepe mahalleleri sakinleri ve muhtarlarıyla bir araya geldiler. Ziyaret İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve polis ekipleri katıldı. Ziyarette; polis ekipleri notlar alarak vatandaşların problemlerini dinlediler.