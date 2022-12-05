Gebze’de gerçekleşen Türkiye Atlı Dayanıklılık Şampiyonası’nda Bandırmalı Pelin Alp ve atı İskender 60 kilometre koşularında birincilik derecesi kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Gebze’de gerçekleşen Türkiye Atlı Dayanıklılık Şampiyonası’nda Bandırmalı Pelin Alp ve atı İskender 60 kilometre koşularında birincilik derecesi kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Binicilik Federasyonu’nun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlediği Türkiye Atlı Dayanıklılık Şampiyonası Gebze’de gerçekleştirildi. Bandırma’da öğrenim gören ve 12. sınıf öğrencisi olan, aynı zamanda Memluk Atlı Spor Okulu’nda binicilik eğitimi alan Pelin Alp, Antrenörü Batuhan Haspolat önderliğinde Gebze’de yapılan Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası’nda elde ettiği birincilik derecesi ile hem ailesinin hem de Bandırmalıların gurur kaynağı oldu. Pelin Alp, "Altı ay kadar önce lisansımı aldım ve ilk yarışmama gittim. 40 kilometrelik yarışta 4.cü oldum şimdi ise 60 kilometrelik yarışmada Türkiye 1.si oldum. Çok heyecanlıydım ve stresliydim ama bana yarışmada en çok yardımcı olan İskender oldu atım. İskender olmasaydı bu seviyede olamazdım Batuhan Haspolat hocam ve Memlük Atlı Spor Kulübü bu konuda bana çok destek oldular yarışmaya gitmem ve başarı elde etmem konusunda, tabi ki ailemde destekçim oldu. Hedefim 80 kilometrelik yarışmada Milli Takım seçmelerine girmek istiyorum" şeklinde konuştu.