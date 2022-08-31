Van İskele Yatılı Bölge Okulu (YİBO) mezunlarının geleneksel hale getirdiği ‘Mezunlar Buluşması’nın dördüncüsü gerçekleştirildi.

Van İskele Yatılı Bölge Okulu (YİBO) mezunlarının geleneksel hale getirdiği ‘Mezunlar Buluşması’nın dördüncüsü gerçekleştirildi.

Van’ı en eski okullarından biri olan İskele YİBO’nun mezunları, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek Hizmetler Müdür Yardımcısı Ekrem Özhekti’nin kurduğu whatsapp grubu üzerinde yaptığı çağrı ile ilk kez 2019 yılında bir araya gelmişti. O günden sonra buluşmalarını geleneksel hale getiren YİBO mezunları, sabahın erken saatlerinde Şişli Öğretmenevi önünde bir araya geldi. Okuldan mezun olan öğrenciler ve değişik dönemlerde görev yapan öğretmenler, daha sonra otobüslerle YİBO muzunu olan Gıyasettin Kaya’ya ait olan Kaya Usta isimli lokantaya geçtiler. Burada yapılan kahvaltının ardından Gürpınar ilçesindeki Van şehir merkezinin içme suyunu sağlayan Bejengir su kaynağına gidildi. Su kaynağını gezen YİBO mezunları ve öğretmenleri, bir müddet çalınan erbane eşliğinde türküler söyleyerek halay çektiler.

Yine YİBO mezunlarından olan Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık’a ait Çamlı Kır Restoran’da geçen grup, çay molası verdi. Okuldaki babacan tavırları ile öğrencilerin gönlünde taht kuran dönemin öğretmenlerinden Ramazan Çelik’in anlattığı bir birinden komik ve o kadar da düşündürücü fıkra ve esprilerle bol bol kahkaha atan mezunlar, öğlen yemeğini ardından Kalecik Mahallesi’nde bulunan Tarihi Van Evlerine geçti. Burada YİBO mezunu olan Tuşba Belediyesinin kurucu Başkanı Prof. Dr. Fevzi Özgökçe’nin ilçeye kazandırdığı eserlerden sadece biri olan evlerin yapılışı ve önemi ile ilgili bilgi alan mezunlar, daha sonra öğretmenleri ile birlikte mezun oldukları İskele Mahallesi’ndeki okullarına geçtiler.

YİBO’dan değişik dönemlerde mezun olanlar, eski günleri yad etmenin mutluluğunu yaşadılar. Uzun süre görmediği arkadaşları ile hasret gideren eski mezunlar, okul bahçesinde yıllar önce yaptıkları gibi dönemin aşçısı Mehmet Erdem tarafından dağıtılan karavanadan yemek yediler. Mezunlar, daha sonra okul bahçesinde çalınan davul zurna, erbane ve seslendirilen şarkılar eşliğinde gecenin geç saatlerine kadar halay çekerek keyifli bir gün geçirdiler. Öğrencilerin, 1975’lerde okulda görev yapan Mehmet Sular isimli öğretmenleri ile buluşmaları ise duygulu anlara sahne oldu. Yaklaşık 40 yıl önce mezun olanların okul yıllarında yaptıkları şakalarına devam etmeleri ise geceye ayrı bir renk kattı.

Büyük emeklerle YİBO mezunlarını kurduğu whatsapp grubu ile bir araya toplayan 1985 mezunlarından Ekrem Özhekti, İskele YİBO’nun imkansızlıklar içinde kendilerine imkan sunan bir okul olduğunu söyledi. Öğretmenlerin ve okul çalışanlarının babacan tavırları ile hayata tutunduklarını dile getiren Özhekti, bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdikleri İskele YİBO öğretmen ve öğrenci buluşmasını önümüzdeki yıl daha büyük bir kalımla tekrar gerçekleştirmeyi planladıklarını vurguladı.