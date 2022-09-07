Eskişehir’de bir minibüsün bagaj kısmında taşınan inşaat iskelesi demirleri tehlike oluşturdu.

Eskişehir’de bir minibüsün bagaj kısmında taşınan inşaat iskelesi demirleri tehlike oluşturdu.

Uluönder Mahallesi’nde seyir halinde olan bir minibüs, bagajında taşıdığı inşaat iskelesi demirleriyle çevresine tehlike saçtı. Bagaj kısmından dışarıya taşan iskele demirlerinin ucunda hiçbir uyarı reflektörü bulunmaması arkasında seyreden araçlar için risk oluşturdu. Ayrıca açık bırakılan bagaj kapısı da tehlikeyi daha da arttırdı. Araç trafiğinin yoğun olduğu sabah saatlerde minibüsünün bagajında bilinçsiz şekilde iskele demiri taşıyan sürücü, birçok kişiyi tehlikeye attı.