Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İskeçe Türk Birliği üyesi hanımları tarihi belediye binasında ağırladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İskeçe Türk Birliği üyesi hanımları tarihi belediye binasında ağırladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, tarihi belediye binasında misafir ettiği İskeçe Türk Birliği üyeleri ile bir süre sohbet ederek Süleymanpaşa Belediyesi olarak hanımlara yönelik geliştirdikleri projelerle ilgili bilgilendirmede bulundu. Tekirdağ’da bulunan soydaş hanımlar da Balkan coğrafyasında yürüttükleri çalışmaları Yüksel ile paylaştı. Başkan Yüksel, hanımlara gerçekleştirdikleri ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyaret sonrası İskeçe Türk Birliği üyesi hanımlar, Süleymanpaşa’da bulunan müzeler ve diğer turistik noktalara düzenlenen geziye katıldılar.